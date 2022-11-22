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Україна отримала від Світового банку 60 мільйонів доларів пільгової позики

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Вівторок 22 листопада 2022 20:11
Україна отримала від Світового банку 60 мільйонів доларів пільгової позики Фото: Україна отримала від Світового банку 60 мільйонів доларів пільгової позики (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 22 листопада, до бюджету України надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка.

"З цих коштів 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта - 10 млн доларів як гарантії від Латвії", - йдеться у повідомленні.

Марченко подякував Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. За його словами, залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні.

Міністр зазначив, що кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, що США виділили Україні майже 5 млрд доларів фінансової допомоги.

Раніше ми писали, що Європейська комісія сьогодні, 22 листопада, надає уряду України ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро.

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