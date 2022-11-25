RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит грант на 4,5 млрд долларов. Подписан договор со Всемирным банком

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с региональным директором Всемирного банка по делам Восточной Европы Арупом Банерджи о предоставлении нашей стране гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины.

Эти средства, предоставленные США, направлены в Целевой фонд многих доноров как третье дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", уточнили в ведомстве.

Как отметил Марченко, указанный грант являются "очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны".

В Минфине сообщили, что средства позволят и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренних переселенцев. Так, эти 4,5 миллиарда долларов будут направлены на:

  • обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной соцпомощи, таких, как оплата ЖКУ,
  • поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ,
  • на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

В Украине в настоящее время внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 6,3 млрд дол. США и 1,441 млрд. евро, из них грант 5,8 млрд. дол. США.

В министерстве уточняют, что эти средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а также оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий как на национальном, так и на региональном уровнях.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в бюджет Украины поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.

Напомним, перед этим Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд. евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд. евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныСергей МарченкоВсемирный банк