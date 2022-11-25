Украина получит грант на 4,5 млрд долларов. Подписан договор со Всемирным банком

Эти средства, предоставленные США, направлены в Целевой фонд многих доноров как третье дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", уточнили в ведомстве.

Как отметил Марченко, указанный грант являются "очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны".

В Минфине сообщили, что средства позволят и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренних переселенцев. Так, эти 4,5 миллиарда долларов будут направлены на:

обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной соцпомощи, таких, как оплата ЖКУ,

поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ,

на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

В Украине в настоящее время внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 6,3 млрд дол. США и 1,441 млрд. евро, из них грант 5,8 млрд. дол. США.

В министерстве уточняют, что эти средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а также оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий как на национальном, так и на региональном уровнях.