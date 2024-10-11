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Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про кредит на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США). Кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.

Марченко підкреслив значну роль Канади у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що сума прямої бюджетної підтримки з лютого 2022 року перевищує 5 млрд доларів.

Міністр висловив вдячність уряду та громадянам Канади за їхню солідарність і допомогу у стабілізації фінансової системи України.

Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Допомога Україні від Канади

Канада з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала одним з найактивніших міжнародних партнерів нашої країни. Підтримка Канади охоплює широкий спектр напрямків: від військової допомоги до гуманітарної та фінансової підтримки, а також активної дипломатичної роботи на міжнародній арені.

У липні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував пакет допомоги Україні на 500 млн канадських доларів.

Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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