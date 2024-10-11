Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів

Марченко підкреслив значну роль Канади у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що сума прямої бюджетної підтримки з лютого 2022 року перевищує 5 млрд доларів.

Міністр висловив вдячність уряду та громадянам Канади за їхню солідарність і допомогу у стабілізації фінансової системи України.

Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.