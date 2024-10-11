Украина получит дополнительный кредит от Канады на 300 млн долларов

Марченко подчеркнул значительную роль Канады в поддержке Украины с начала полномасштабного вторжения, отметив, что сумма прямой бюджетной поддержки с февраля 2022 года превышает 5 млрд долларов.

Министр выразил благодарность правительству и гражданам Канады за их солидарность и помощь в стабилизации финансовой системы Украины.

Новый кредит предоставляется на 10 лет с процентной ставкой 1,5% годовых, а льготный период составляет 4,5 года. Ожидается, что в ближайшее время эти средства поступят в общий фонд государственного бюджета.