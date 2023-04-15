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Україна отримає додаткових 5 млрд доларів від G7, - Шмигаль

Фото: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Україна за результатами перемовин у межах Spring Meetings отримає додаткову підтримку на суму більше 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" за результатами перемовин у рамках Spring Meetings запевнили у виділенні для України додаткової підтримки на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також прем'єр міністр України повідомив, що Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

Раніше ми писали, Франція готова надати 2 млрд євро фінансової допомоги для України. Частина коштів піде на відбудову.

Нагадаємо, Фінляндія надала Україні 136 тонн обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Устаткування розподілено для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та "Укрзалізниці".

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G7Денис Шмигаль