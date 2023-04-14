Фінляндія передала Україні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяв у Міністерства енергетики України.

"Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання - важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що устаткування розподілено для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та "Укрзалізниці".

"13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло в Україну з Фінляндії. Серед наданого обладнання - силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики працює над тим, що енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації.

Раніше ми писали про те, що "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності мереж для експорту електроенергії у Молдову 11 квітня.

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