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Украина получит дополнительные 5 млрд долларов от G7, - Шмыгаль

Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина по результатам переговоров в рамках Spring Meetings получит дополнительную поддержку более чем на 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Министры финансов стран "Большой семерки" по результатам переговоров в рамках Spring Meetings заверили в выделении Украине дополнительной поддержки на сумму более 5 млрд долларов. В частности, речь идет о дополнительных пакетах поддержки от Франции, Германии и Великобритании.

Также премьер-министр Украины сообщил, что Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует заполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.

Ранее мы писали, что Франция готова предоставить 2 млрд евро финансовой помощи для Украины. Часть средств уйдет на восстановление.

Напомним, Финляндия предоставила Украине 136 тонн оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Оборудование распределено для энергетических предприятий Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и "Укрзализныци".

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G7Денис Шмыгаль