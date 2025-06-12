Україна отримає додаткові оборонні пакети від низки європейських країн

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Очільник МЗС зазначив, що відповідних домовленостей було досягнуто під час Саміту "Україна - Південно-Східна Європа", що відбувся в Одесі у середу.

За його словами, додаткові оборонні пакети від деяких країн були підтвереджені під час двосторонніх зустрічей президента України Володимира Зеленського зі своїми колегами.

Сибіга також додав, що під час Саміту також "був двосторонній вимір, реалізація конкретних двосторонніх проектів, передусім, інфраструктурних".

"І на двосторонній основі ми ще проговорювали енергетику, вже зараз наші партнери цікавилися, чим можуть допомогти Україні напередодні зимового опалювального сезону. Ми побачили готовність з їхнього боку конкретно допомагати", - заявив глава МЗС України.