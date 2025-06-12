Украина получит дополнительные оборонные пакеты от ряда европейских стран

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Глава МИД отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты во время Саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который прошел в Одессе в среду.

По его словам, дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран были подтверждены во время двусторонних встреч президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами.

Сибига также добавил, что в ходе Саммита также "было двустороннее измерение, реализация конкретных двусторонних проектов, прежде всего, инфраструктурных".

"И на двусторонней основе мы еще проговаривали энергетику, уже сейчас наши партнеры интересовались, чем могут помочь Украине накануне зимнего отопительного сезона. Мы увидели готовность с их стороны конкретно помогать", - заявил глава МИД Украины.