Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю BBC заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За словами Гаврилюка, "очікуються" додаткові поставки винищувачів F-16, Mirage і навіть Gripen.
Він не розкрив, коли саме і скільки винищувачів отримає Україна. За його словами, "коли побачите в небі", тоді й буде зрозуміло.
На уточнювальне запитання про те, чи справді Україна отримає всі вищезгадані літаки - F-16, Mirage і Gripen - генерал відповів:
"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".
Варто зауважити, що станом на сьогодні Україні винищувачі Gripen не надавали, їх постачання також не анонсували.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 3 вересня зазначав, що Україні можуть продати винищувачі Gripen, але тільки після завершення повномасштабної війни.
Gripen
Saab JAS 39 Gripen - багатоцільовий легкий винищувач, вироблений шведською компанією Saab. Існує кілька модифікацій: Gripen C/D (старі версії) і нові E/F. Модель C озброєна 27-мм гарматою Mauser, має вісім точок підвіски озброєння і може нести ракети класу "повітря-повітря", - а також керовані бомби і ракети класу "повітря-земля".
Gripen уже використовується в низці країн і продовжує розширювати сферу свого застосування.