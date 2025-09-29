Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони

Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю BBC заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За словами Гаврилюка, "очікуються" додаткові поставки винищувачів F-16, Mirage і навіть Gripen.

Він не розкрив, коли саме і скільки винищувачів отримає Україна. За його словами, "коли побачите в небі", тоді й буде зрозуміло.

На уточнювальне запитання про те, чи справді Україна отримає всі вищезгадані літаки - F-16, Mirage і Gripen - генерал відповів:

"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".

Варто зауважити, що станом на сьогодні Україні винищувачі Gripen не надавали, їх постачання також не анонсували.