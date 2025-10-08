ua en ru
Украина получит десятки истребителей F-16 от Бельгии, - Defense Express

Бельгия, Среда 08 октября 2025 20:06
Украина получит десятки истребителей F-16 от Бельгии, - Defense Express Фото: первые бельгийские F-16 могут поступить в Украину уже в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина получит от Бельгии дополнительные F-16, на замену которым в страну уже начали поступать первые истребители пятого поколения F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Новенькие F-35, которые Бельгия ждала семь лет, уже прибыли на авиабазу Флорен, где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.

В то же время Бельгия будет держать свои F-16 до 2028 года, когда их полностью заменят истребители пятого поколения.

Старые истребители будут постепенно выводиться из состава воздушных сил страны, после чего их будут отправлять в Украину.

Заказ на поставку Бельгии F-35 выполняет американская Lockheed Martin. Согласно первоначальным договоренностям, первые истребители должны были прибыть еще в 2023 году, однако они были готовы в 2024 году и использовались для подготовки пилотов в США.

Первый F-35, предназначенный именно для передачи сразу Бельгии, выпустили с завода только в начале июня этого года с номером FL009. Первая партия, которую перебросили бельгийцам, состоит из четырех самолетов.

Издание предполагает, что это позволит отправить Украине первые бельгийские F-16 в 2026 году. Это усилит украинский авиапарк и обеспечит защитникам дополнительные вылеты.

Всего Бельгия заказала 34 F-35A - контракт был подписан семь лет назад, в октябре 2018 года. Недавно страна решила, что этого будет мало, и планирует дополнительно заказать еще 11 единиц.

Напомним, Украина может получить шведские многоцелевые истребители Gripen. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, однако он не раскрыл, когда именно и сколько самолетов поступит.

Украина Бельгия
