Україна отримає десятки мільйонів євро для закупівлі газу: Шмигаль розкрив деталі

"85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", - заявив Шмигаль.

За його словами, про це йшла мова під час бесіди з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"Поінформував ЄБРР про важку ситуацію в енергосистемі України через пошкодження, завдані російськими ударами. Наразі ремонтні бригади працюють над повернення світла і тепла. Роботи ідуть цілодобово", - додав він.

Також зазначається, що продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло.