Украина получит десятки миллионов евро для закупки газа: Шмыгаль раскрыл детали

Фото: Украина получит десятки миллионов евро для закупки газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина получит через инструменты ЕБРР 85 млн евро, которые будут потрачены на закупку дополнительного объема газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

"85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Работа над получением соответствующего гранта от одной из европейских стран уже завершается", - заявил Шмыгаль.

По его словам, об этом шла речь во время беседы с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

"Проинформировал ЕБРР о тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Сейчас ремонтные бригады работают над возвращением света и тепла. Работы идут круглосуточно", - добавил он.

Также отмечается, что продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей был свет и тепло.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

Кроме того, ранее правительство Украины договорилось с греческой стороной о скидке в размере 50% на услугу по транспортировке природного газа через территорию этой страны на север - для дальнейшей поставки к границе Украины.

