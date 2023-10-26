Україна отримає ATACMS з дальністю 300 кілометрів: ЗМІ дізналися терміни

Українським військовим, ймовірно, вже на початку наступного року нададуть ракети ATACMS, радіус дії яких сягає 300 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Мирославу Гонгадзе у Twitter .

За її словами, високопосадовець Генштабу Збройних сил України розповів, що військове командування нашої країни провело зустріч з військовим командуванням союзників.

За підсумками зустрічі сторони домовилися, що темпи постачання зброї в Україну не знизяться, а нашим військовим у січні передадуть нові ракети з дальністю 300 кілометрів, розповів чиновник.

ATACMS для України

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. Там уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання ATACMS нашій країні відбуватиметься на постійній основі.