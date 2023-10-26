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Украина получит ATACMS с дальностью 300 километров: СМИ узнали сроки

Четверг 26 октября 2023 18:26
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Украина получит ATACMS с дальностью 300 километров: СМИ узнали сроки Фото: Украина получит ATACMS с дальностью 300 километров (flickr by USAASC)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным, вероятно, уже в начале следующего года предоставят ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает 300 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Мирославу Гонгадзе в Twitter.

По ее словам, высокопоставленный чиновник Генштаба Вооруженных сил Украины рассказал, что военное командование нашей страны провело встречу с военным командованием союзников.

По итогам встречи стороны договорились, что темпы поставок оружия в Украину не снизятся, а нашим военным в январе передадут новые ракеты с дальностью 300 километров, рассказал неназванный чиновник.

ATACMS для Украины

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. Там уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ATACMS нашей стране будут происходить на постоянной основе.

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