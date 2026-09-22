Гроші на пенсії: Україна отримала 841 млн доларів від Світового банку під гарантії Канади

Україна залучає кошти не лише на соціальні виплати, а й на оборону.

Раніше США та Євросоюз погодили виділити Україні майже 6 мільярдів доларів на протиповітряну оборону. Ці гроші підуть на закупівлю і модернізацію систем ППО перед зимою.

Нагадаємо, економісти попереджають про ризики для економіки країни. Колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин закликає уряд запровадити окремий режим воєнного економічного управління, щоб зупинити уповільнення зростання і пришвидшення інфляції.