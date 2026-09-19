Україна отримає від США та ЄС майже 6 млрд доларів на посилення ППО
США та Європейський Союз погоджують виділення майже 6 млрд доларів на закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Допомога від США
Сполучені Штати схвалили можливий продаж засобів для модернізації систем ППО на орієнтовну суму $2,68 млрд.
До цього пакету входять:
- ракети S-300 Clone та GAM-67;
- ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності;
- пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;
- радари RPS 202 для протидії дронам;
- програмне забезпечення, технічна документація та запасні частини;
- інженерна, транспортна та логістична підтримка.
Фінансування проєкту відбудеться за рахунок внесків однієї з європейських країн, а також коштів американської програми "Зовнішнє військове фінансування" (FMF).
Підтримка від ЄС
Крім американських коштів, Україна отримала погодження від Євросоюзу на закупівлю критичного озброєння, зокрема засобів ППО, на суму €3 млрд у межах програми Ukraine Support Loan.
У Міноборони підкреслили, що це забезпечить безперервність пріоритетних закупівель і дозволить Силам оборони вчасно отримувати необхідну зброю для захисту від ракетного терору напередодні зими.
Проблема з ППО та допомога союзників
Нагадаємо, раніше у США пояснили, що нестача світових виробничих потужностей стала головним обмеженням для постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot.
Через це наявних засобів та запасів озброєння наразі недостатньо для перекриття нинішніх потреб.
Водночас європейські партнери продовжують шукати способи оперативного підсилення захисту українського неба.
Зокрема, Данія терміново прискорює передачу Україні нового пакету військової допомоги для посилення оборони.
Така реакція Копенгагена послідувала після того, як російський військовий фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера.