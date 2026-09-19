Україна отримає від США та ЄС майже 6 млрд доларів на посилення ППО

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

США та Європейський Союз погоджують виділення майже 6 млрд доларів на закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Допомога від США Сполучені Штати схвалили можливий продаж засобів для модернізації систем ППО на орієнтовну суму $2,68 млрд. До цього пакету входять: ракети S-300 Clone та GAM-67;

ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності;

пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;

радари RPS 202 для протидії дронам;

програмне забезпечення, технічна документація та запасні частини;

інженерна, транспортна та логістична підтримка. Фінансування проєкту відбудеться за рахунок внесків однієї з європейських країн, а також коштів американської програми "Зовнішнє військове фінансування" (FMF). Підтримка від ЄС Крім американських коштів, Україна отримала погодження від Євросоюзу на закупівлю критичного озброєння, зокрема засобів ППО, на суму €3 млрд у межах програми Ukraine Support Loan. У Міноборони підкреслили, що це забезпечить безперервність пріоритетних закупівель і дозволить Силам оборони вчасно отримувати необхідну зброю для захисту від ракетного терору напередодні зими.