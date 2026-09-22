Деньги на пенсии: Украина получила 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады

Украина привлекает средства не только на социальные выплаты, но и на оборону.

Ранее США и Евросоюз согласовали выделить Украине почти 6 миллиардов долларов на противовоздушную оборону. Эти деньги пойдут на закупку и модернизацию систем ПВО перед зимой.

Напомним, экономисты предупреждают о рисках для экономики страны. Бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин призывает правительство ввести отдельный режим военного экономического управления, чтобы остановить замедление роста и ускорение инфляции.