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Деньги на пенсии: Украина получила 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады

13:38 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)

Украина получила 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Деньги пойдут на социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Украина получит 841 млн. бюджетной поддержки от Всемирного банка. Эти средства возместят расходы государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Гарантом займа выступило правительство Канады. Финансирование было согласовано в рамках договоренностей, достигнутых в сентябре.

Денежные средства поступят в рамках программы PEACE in Ukraine. После нового соглашения общий объем проекта составил $54,3 миллиарда.

Это самый крупный инвестиционный проект в истории Всемирного банка. Он остается одним из ключевых механизмов поддержания финансовой устойчивости Украины.

Украина привлекает средства не только на социальные выплаты, но и на оборону.

Ранее США и Евросоюз согласовали выделить Украине почти 6 миллиардов долларов на противовоздушную оборону. Эти деньги пойдут на закупку и модернизацию систем ПВО перед зимой.

Напомним, экономисты предупреждают о рисках для экономики страны. Бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин призывает правительство ввести отдельный режим военного экономического управления, чтобы остановить замедление роста и ускорение инфляции.

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