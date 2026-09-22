ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Деньги на пенсии: Украина получила 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады

13:38 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Деньги на пенсии: Украина получила 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина получила 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Деньги пойдут на социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Украина получит 841 млн. бюджетной поддержки от Всемирного банка. Эти средства возместят расходы государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Гарантом займа выступило правительство Канады. Финансирование было согласовано в рамках договоренностей, достигнутых в сентябре.

Денежные средства поступят в рамках программы PEACE in Ukraine. После нового соглашения общий объем проекта составил $54,3 миллиарда.

Это самый крупный инвестиционный проект в истории Всемирного банка. Он остается одним из ключевых механизмов поддержания финансовой устойчивости Украины.

Украина привлекает средства не только на социальные выплаты, но и на оборону.

Ранее США и Евросоюз согласовали выделить Украине почти 6 миллиардов долларов на противовоздушную оборону. Эти деньги пойдут на закупку и модернизацию систем ПВО перед зимой.

Напомним, экономисты предупреждают о рисках для экономики страны. Бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин призывает правительство ввести отдельный режим военного экономического управления, чтобы остановить замедление роста и ускорение инфляции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Всемирный банк
Новости
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики