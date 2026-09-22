Деньги на пенсии: Украина получила 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады

Украина получила 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Деньги пойдут на социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Это самый крупный инвестиционный проект в истории Всемирного банка. Он остается одним из ключевых механизмов поддержания финансовой устойчивости Украины.

Денежные средства поступят в рамках программы PEACE in Ukraine. После нового соглашения общий объем проекта составил $54,3 миллиарда.

Гарантом займа выступило правительство Канады. Финансирование было согласовано в рамках договоренностей, достигнутых в сентябре.

Украина получит 841 млн. бюджетной поддержки от Всемирного банка. Эти средства возместят расходы государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Украина привлекает средства не только на социальные выплаты, но и на оборону.

Ранее США и Евросоюз согласовали выделить Украине почти 6 миллиардов долларов на противовоздушную оборону. Эти деньги пойдут на закупку и модернизацию систем ПВО перед зимой.

Напомним, экономисты предупреждают о рисках для экономики страны. Бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин призывает правительство ввести отдельный режим военного экономического управления, чтобы остановить замедление роста и ускорение инфляции.