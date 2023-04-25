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"Нафтогаз" зареєструвався на платформі для спільних закупівель газу у ЄС

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 12:04
"Нафтогаз" зареєструвався на платформі для спільних закупівель газу у ЄС Фото: "Нафтогаз" братиме участь у спільних закупівлях газу в ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" зареєструвався на платформі спільних закупівель газу у Європейському Союзі Aggregate EU і готовий до першого етапу її роботи, яка розпочалась сьогодні, 25 квітня 2023 року.

Про це заявив голова "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НАК.

Під час свого виступу перед керівною радою Енергетичної платформи ЄС Чернишов звернувся до учасників європейського газового ринку з пропозицією використовувати потужності українських підземних сховищ газу (ПСГ) для зберігання природного газу, закупленого в межах платформи Aggregate EU.

"Оператор ПСГ – АТ "Укртрансгаз" – успішно пройшов сертифікацію та підтвердив своє право здійснювати діяльність зі зберігання газу відповідно до оновлених правил в Євросоюзі та Енергетичному Співтоваристві. "Нафтогаз" здатний зробити Україну "павербанком" об’єднаної Європи та сподівається на плідну співпрацю", - додав Чернишов.

За даними прес-служби, представники керівної ради Енергетичної платформи ЄС зазначили, що участь "Нафтогаз" у платформі - це "потрійна вигода". Окрім того, що така участь дає додаткову "страховку" для України на наступний опалювальний сезон, це також відкриває можливість учасникам платформи зберігати газ в українських підземних сховищах. Трейдери, які працюють в межах платформи, теж зможуть закачувати газ в українські підземки та зберігати його до приходу нових учасників.

Нагадаємо, Україна візьме участь у схемі спільної закупівлі газу країнами Європейського Союзу. Як зазначила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, Україну інтегрували в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 млрд кубометрів додаткового газу

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