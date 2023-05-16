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Украина получит 100% запрошенных объемов газа в рамках совместных закупок ЕС

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Украина, Вторник 16 мая 2023 14:25
Украина получит 100% запрошенных объемов газа в рамках совместных закупок ЕС Фото: Украина получит 100% газа в рамках совместных закупок ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первый тендер на совместные закупки газа на уровне ЕС в рамках Энергетической платформы прошел успешно. Покупатели выставили заявки на 11,6 млрд кубометров газа и получили предложения на 13,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, размещенное на сайте ЕК.

По его словам, 25 поставщиков сделали предложения, и наиболее привлекательные из них уже были согласованы с клиентами, в результате чего были согласованы объемы на 10,9 млрд кубометров. Из этого объема СПГ составляет более 20%, а оставшиеся почти 80% приходится на трубопроводный газ.

"Это отличный результат для инструмента, которого еще пять месяцев назад не существовало", - сказал он.

Шефчович сообщил, что для Украины согласовано 100% запрошенных объемов.

Покупатели и продавцы теперь начнут переговоры по согласованию газовых контрактов. ЕС не участвует в этих коммерческих переговорах.

Во второй половине июня ЕС планируем запустить второй раунд агрегации заявок и проведения торгов. И еще три раунда запланированы до конца этого года.

ЕС разработал совместную схему закупок газа, чтобы помочь заполнить газовые хранилища перед зимой и избежать повторения рекордно высоких цен на энергоносители и опасений по поводу нехватки энергии в Европе в прошлом году после того, как Россия сократила поставки газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа в Европейском Союзе Aggregate EU.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, Украину интегрировали в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 млрд кубометров дополнительного газа.

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