Україна отримає 100 млн євро на зміцнення енергосистеми перед зимою

За його словами, кошти спрямують через Фонд підтримки енергетики. Вони підуть на підготовку до зими та фінансування пріоритетних потреб енергетичного сектору.

Водночас партнери домовилися працювати над залученням додаткових 829 млн євро для цього фонду.

"Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель", - наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group сторони також обговорили ключові цілі та пріоритети енергетики напередодні холодів.

Шмигаль подякував країнам-партнерам, зокрема Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Данії та Франції, за підтримку України.

Окремо він відзначив рішення Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро, яка також сприятиме підготовці до зими.

"Віримо, що підтримка і солідарність партнерів допоможуть Україні пройти і наступну зиму", - підсумував міністр.