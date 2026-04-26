Україна отримає 100 млн євро на зміцнення енергосистеми перед зимою

14:27 26.04.2026
2 хв
Куди спрямують кошти?
aimg Марія Науменко
Україна отримає 100 млн євро на зміцнення енергосистеми перед зимою Фото: перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики України Денис Шмигаль (Getty Images)

На засіданні "Енергетичного Рамштайну" партнери оголосили про 100 млн євро для енергетики України та обговорили додаткове фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, кошти спрямують через Фонд підтримки енергетики. Вони підуть на підготовку до зими та фінансування пріоритетних потреб енергетичного сектору.

Водночас партнери домовилися працювати над залученням додаткових 829 млн євро для цього фонду.

"Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель", - наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group сторони також обговорили ключові цілі та пріоритети енергетики напередодні холодів.

Шмигаль подякував країнам-партнерам, зокрема Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Данії та Франції, за підтримку України.

Окремо він відзначив рішення Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро, яка також сприятиме підготовці до зими.

"Віримо, що підтримка і солідарність партнерів допоможуть Україні пройти і наступну зиму", - підсумував міністр.

Нагадаємо, під час засідання Ukraine Energy Coordination Group міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на відновлення імпорту нафтопродуктів з Угорщини після запуску транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Це, за його словами, може збільшити обсяги постачання та вплинути на здешевлення дизеля.

ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
