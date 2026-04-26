Украина получит 100 млн евро на укрепление энергосистемы перед зимой

На заседании "Энергетического Рамштайн" партнеры объявили о 100 млн евро для энергетики Украины и обсудили дополнительное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, средства направят через Фонд поддержки энергетики. Они пойдут на подготовку к зиме и финансирование приоритетных потребностей энергетического сектора.

В то же время партнеры договорились работать над привлечением дополнительных 829 млн евро для этого фонда.

"Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок", - подчеркнул Шмыгаль.

Во время встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group стороны также обсудили ключевые цели и приоритеты энергетики накануне холодов.

Шмыгаль поблагодарил страны-партнеры, в частности Великобританию, ЕС, Италию, Норвегию, Канаду, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Данию и Францию, за поддержку Украины.

Отдельно он отметил решение Европейского Союза о финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро, которая также будет способствовать подготовке к зиме.

"Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму", - подытожил министр.