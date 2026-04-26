Украина получит 100 млн евро на укрепление энергосистемы перед зимой
На заседании "Энергетического Рамштайн" партнеры объявили о 100 млн евро для энергетики Украины и обсудили дополнительное финансирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, средства направят через Фонд поддержки энергетики. Они пойдут на подготовку к зиме и финансирование приоритетных потребностей энергетического сектора.
В то же время партнеры договорились работать над привлечением дополнительных 829 млн евро для этого фонда.
"Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок", - подчеркнул Шмыгаль.
Во время встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group стороны также обсудили ключевые цели и приоритеты энергетики накануне холодов.
Шмыгаль поблагодарил страны-партнеры, в частности Великобританию, ЕС, Италию, Норвегию, Канаду, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Данию и Францию, за поддержку Украины.
Отдельно он отметил решение Европейского Союза о финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро, которая также будет способствовать подготовке к зиме.
"Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму", - подытожил министр.
Напомним, во время заседания Ukraine Energy Coordination Group министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на возобновление импорта нефтепродуктов из Венгрии после запуска транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Это, по его словам, может увеличить объемы поставок и повлиять на удешевление дизеля.