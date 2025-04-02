Україна отримає 1 млрд євро від ЄБРР для відновлення енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку цього року виділить 1 млрд євро для допомоги Україні. Гроші спрямують на відновлення української енергетики.
Про це заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, станом на зараз ЄБРР виділив на енергетичну безпеку України до 2 млрд євро.
"Але з урахуванням заходів, які ми завершуємо, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року це, ймовірно, буде близько 3 мільярдів", - розповів Патроне.
Відповідно, допомога цього року становитиме близько 1 млрд євро.
Він також звернув увагу, що частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України становить близько 10 %, і ЄБРР розглядає проєкти, які дадуть змогу збільшити цю частку.
З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР спрямував в Україну загалом 6,4 мільярда євро.
Нагадаємо, Росія з початку повномасштабної війни прицільно атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Такі атаки призвели до того, що генерація електроенергії в країні значно скоротилася.
З 25 березня між Росією та Україною діє так зване 30-денне "енергетичне перемир'я". Але атаки на українську енергетику не припинилися. Росіяни вже кілька разів били по об'єктах енергетичної інфраструктури в Херсоні.
Також, як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, за 30 днів Україна не встигне відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.
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