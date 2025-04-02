Украина получит 1 млрд евро от ЕБРР для восстановления энергетики

По его словам, по состоянию на сейчас ЕБРР выделил на энергетическую безопасность Украины до 2 млрд евро.

"Но с учетом мероприятий, которые мы завершаем, а также с учетом наших планов, в частности, в государственном секторе, эти 2 миллиарда евро значительно увеличатся в 2025 году. К концу года это, вероятно, будет около 3 миллиардов", - рассказал Патроне.

Соответственно, помощь в этом году составит около 1 млрд евро.

Он также обратил внимание, что доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Украины составляет около 10 %, и ЕБРР рассматривает проекты, которые позволят увеличить эту долю.

С начала полномасштабного вторжения России ЕБРР направил в Украину в общей сложности 6,4 миллиарда евро.