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Україна опиниться між циклоном та антициклоном. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: Україна опиниться між циклоном та антициклоном 13 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 13 грудня, Україна перебуватиме між антициклоном Ernst і циклоном. Останній "зависав" над країною кілька днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Антициклон витіснить залишки опадів і завтра буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба вночі по півночі, а вдень по сходу можливий невеликий сніг", - розповіла вона.

Україна перебуватиме між антициклоном Ernst та нещодавнім циклоном, тому від протистояння виникатиме рвучкий вітер: від помірного - на заході, до сильного, штормового - на сході. 

Погода у Києві

У Києві в п'ятницю, 13 грудня, без опадів і навіть ймовірна сонячна погода. 

"Щоправда, буде сильним північно-західний вітер, бо до вітру приєднається мороз - протягом доби очікується -3...-6 градусів", - зазначила синоптик.

 

 

Похолодання в Україні

Як вже анонсувала синоптик, в Україну йде похолодання.

Найближчої ночі очікується -2...-7, завтра вдень -1...-6 градусів, посилиться ожеледиця. А вже 14 грудня похолодання посилиться.

При цьому, за даними Діденко, похолодання протримається недовго, вже 15 грудня в Україну прийде потепління.

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