Україна опиниться між циклоном та антициклоном. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 13 грудня, Україна перебуватиме між антициклоном Ernst і циклоном. Останній "зависав" над країною кілька днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Антициклон витіснить залишки опадів і завтра буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба вночі по півночі, а вдень по сходу можливий невеликий сніг", - розповіла вона.
Україна перебуватиме між антициклоном Ernst та нещодавнім циклоном, тому від протистояння виникатиме рвучкий вітер: від помірного - на заході, до сильного, штормового - на сході.
У Києві в п'ятницю, 13 грудня, без опадів і навіть ймовірна сонячна погода.
"Щоправда, буде сильним північно-західний вітер, бо до вітру приєднається мороз - протягом доби очікується -3...-6 градусів", - зазначила синоптик.
Як вже анонсувала синоптик, в Україну йде похолодання.
Найближчої ночі очікується -2...-7, завтра вдень -1...-6 градусів, посилиться ожеледиця. А вже 14 грудня похолодання посилиться.
При цьому, за даними Діденко, похолодання протримається недовго, вже 15 грудня в Україну прийде потепління.
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