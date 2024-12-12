Украина окажется между циклоном и антициклоном. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 13 декабря, Украина будет находиться между антициклоном Ernst и циклоном. Последний "зависал" над страной несколько дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Антициклон вытеснит остатки осадков и завтра будет сухо, местами даже с солнечными прояснениями. Разве что ночью по северу, а днем по востоку возможен небольшой снег", - рассказала она.
Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном, поэтому от противостояния будет возникать порывистый ветер: от умеренного - на западе, до сильного, штормового - на востоке.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу, 13 декабря, без осадков и даже вероятна солнечная погода.
«Правда, будет сильным северо-западный ветер, потому что к ветру присоединится мороз - в течение суток ожидается -3...-6 градусов», - отметила синоптик.
Как уже анонсировала синоптик, в Украину идет похолодание.
Ближайшей ночью ожидается -2...-7, завтра днем -1...-6 градусов, усилится гололедица. А уже 14 декабря похолодание усилится.
При этом, по данным Диденко, похолодание продержится недолго, уже 15 декабря в Украину придет потепление.
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