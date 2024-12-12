Україна опиниться між циклоном та антициклоном. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 13 грудня, Україна перебуватиме між антициклоном Ernst і циклоном. Останній "зависав" над країною кілька днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Антициклон витіснить залишки опадів і завтра буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба вночі по півночі, а вдень по сходу можливий невеликий сніг", - розповіла вона.

Україна перебуватиме між антициклоном Ernst та нещодавнім циклоном, тому від протистояння виникатиме рвучкий вітер: від помірного - на заході, до сильного, штормового - на сході.

Погода у Києві

У Києві в п'ятницю, 13 грудня, без опадів і навіть ймовірна сонячна погода.

"Щоправда, буде сильним північно-західний вітер, бо до вітру приєднається мороз - протягом доби очікується -3...-6 градусів", - зазначила синоптик.