Украина окажется между циклоном и антициклоном. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 13 декабря, Украина будет находиться между антициклоном Ernst и циклоном. Последний "зависал" над страной несколько дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Антициклон вытеснит остатки осадков и завтра будет сухо, местами даже с солнечными прояснениями. Разве что ночью по северу, а днем по востоку возможен небольшой снег", - рассказала она.

Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном, поэтому от противостояния будет возникать порывистый ветер: от умеренного - на западе, до сильного, штормового - на востоке.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу, 13 декабря, без осадков и даже вероятна солнечная погода.

«Правда, будет сильным северо-западный ветер, потому что к ветру присоединится мороз - в течение суток ожидается -3...-6 градусов», - отметила синоптик.