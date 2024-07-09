Україна на Олімпіаді-2024 матиме найменше представництво в історії: скільки атлетів поїде

Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.

Така кількість атлетів – найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів. Найбільше представництво збірна України матиме в легкій атлетиці (25 атлетів) і футболі (18).

П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:

легка атлетика – 25 спортсменів

футбол – 18

стрибки у воду – 9

веслування – 9

боротьба – 9

художня гімнастика – 6

академічне веслування – 6

спортивна гімнастика – 6

теніс – 6

стрільба – 6

фехтування 6 (+2 запасні)

плавання – 5

дзюдо – 5

велоспорт – 4

бокс – 3

брейкінг – 3

сучасне п'ятиборство – 3

настільний теніс – 3

скелелазіння – 2

артистичне плавання – 2

стрільба з лука – 2

бадмінтон – 1

важка атлетика – 1

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.