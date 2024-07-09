Україна на Олімпіаді-2024 матиме найменше представництво в історії: скільки атлетів поїде
Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.
Така кількість атлетів – найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів. Найбільше представництво збірна України матиме в легкій атлетиці (25 атлетів) і футболі (18).
П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.
Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:
- легка атлетика – 25 спортсменів
- футбол – 18
- стрибки у воду – 9
- веслування – 9
- боротьба – 9
- художня гімнастика – 6
- академічне веслування – 6
- спортивна гімнастика – 6
- теніс – 6
- стрільба – 6
- фехтування 6 (+2 запасні)
- плавання – 5
- дзюдо – 5
- велоспорт – 4
- бокс – 3
- брейкінг – 3
- сучасне п'ятиборство – 3
- настільний теніс – 3
- скелелазіння – 2
- артистичне плавання – 2
- стрільба з лука – 2
- бадмінтон – 1
- важка атлетика – 1
Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.
До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.
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