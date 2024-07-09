Украина на Олимпиаде-2024 будет иметь наименьшее представительство в истории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23-х видах спорта.

Такое количество атлетов – наименьшее в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украина установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году поехали 155 спортсменов. Наибольшее представительство у сборной Украины будет в легкой атлетике (25 атлетов) и футболе (18).

5 олимпийских лицензий Украина получила в последний момент. Метальщица молота Ирина Климец, борцы Василий Михайлов, Александр Хоцяновский и Манола Скобельская, а также дзюдоистка Кристина Гоман получили места в заявке после перераспределения квот из-за бана либо отказа россиян.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 по видам спорта:

легкая атлетика – 25 спортсменов

футбол – 18

прыжки в воду – 9

гребли – 9

борьба – 9

художественная гимнастика – 6

академическая гребли – 6

спортивная гимнастика – 6

теннис – 6

стрельба – 6

фехтование 6 (+2 запасные)

плавание – 5

дзюдо – 5

велоспорт – 4

бокс – 3

брейкинг – 3

современное пятиборье – 3

настольный теннис – 3

скалолазание – 2

артистическое плавание – 2

стрельба из лука – 2

бадминтон – 1

тяжелая атлетика – 1

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.