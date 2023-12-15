Україна оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) сьогодні, 15 грудня, Україна оголосила в розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу розшуку Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що Гундяєва Володимира Михайловича розшукує Служба безпеки України.
Його звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу:
Патріарху Кирилу загрожує довічне ув'язнення. Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: Розшукова картка патріарха Кирила (wanted.mvs.gov.ua)
На сторінці МВС зазначено, що датою зникнення Гундяєва значиться 11 листопада.
Восени минулого року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".
Уже наприкінці квітня 2023 року Чехія ввела санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
У листопаді главі РПЦ Володимиру Гундяєву СБУ повідомила про підозру у сприянні збройній агресії Російської Федерації та запереченні воєнних злочинів окупантів.
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