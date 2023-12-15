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Україна оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Архівне фото: патріарх Кирило (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) сьогодні, 15 грудня, Україна оголосила в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу розшуку Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що Гундяєва Володимира Михайловича розшукує Служба безпеки України.

Його звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Патріарху Кирилу загрожує довічне ув'язнення. Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Фото: Розшукова картка патріарха Кирила (wanted.mvs.gov.ua)

На сторінці МВС зазначено, що датою зникнення Гундяєва значиться 11 листопада. 

Патріарх Кирил підтримав війну проти України

Восени минулого року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".

Уже наприкінці квітня 2023 року Чехія ввела санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

У листопаді главі РПЦ Володимиру Гундяєву СБУ повідомила про підозру у сприянні збройній агресії Російської Федерації та запереченні воєнних злочинів окупантів.

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