Чехія запровадила санкції проти патріарха Кирила

У середу, 26 квітня, Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Чехії, про яке пише České noviny.

Чехія внесла першу людину у свій національний список санкцій, ним став патріарх Кирил. Його звинувачують у підтримці агресії РФ проти України.

Йому заборонено в'їзд до Чехії, будь-які фінансові операції через чеські структури і має відбутися заморозка будь-яких його активів у країні.

"Включення до національного санкційного списку стало можливим завдяки так званому "акту Магнітського", який набув чинності в січні", - пише видання.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що для включення будь-якого суб'єкта до списку санкцій умовою є ретельно задокументована діяльність, яка порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності.

Згідно з документом МЗС Чехії, патріарх Кирило є давнім союзником російського диктатора Володимира Путіна та своїми діями активно підтримує російську агресію в Україні. Він використовує своє важливе становище глави РПЦ та своїми проповідями та публічними виступами дає релігійне виправдання та пояснення російської агресії.