Чехія запровадила санкції проти патріарха Кирила
У середу, 26 квітня, Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Чехії, про яке пише České noviny.
Чехія внесла першу людину у свій національний список санкцій, ним став патріарх Кирил. Його звинувачують у підтримці агресії РФ проти України.
Йому заборонено в'їзд до Чехії, будь-які фінансові операції через чеські структури і має відбутися заморозка будь-яких його активів у країні.
"Включення до національного санкційного списку стало можливим завдяки так званому "акту Магнітського", який набув чинності в січні", - пише видання.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що для включення будь-якого суб'єкта до списку санкцій умовою є ретельно задокументована діяльність, яка порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності.
Згідно з документом МЗС Чехії, патріарх Кирило є давнім союзником російського диктатора Володимира Путіна та своїми діями активно підтримує російську агресію в Україні. Він використовує своє важливе становище глави РПЦ та своїми проповідями та публічними виступами дає релігійне виправдання та пояснення російської агресії.
Раніше Канада прийняла рішення ввести санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Також Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.
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