Украина объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла

Отмечается, что Гундяева Владимира Михайловича разыскивает Служба безопасности Украины.

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Патриарху Кириллу грозит пожизненное заключение. Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Розыскная карта патриарха Кирилла (wanted.mvs.gov.ua)

На странице МВД указано, что датой исчезновения Гундяева значится 11 ноября.

Патриарх Кирилл поддержал войну против Украины

Осенью прошлого года патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть во время исполнения воинского долга является "жертвой" и якобы "смывает все грехи".

Уже в конце апреля 2023 года Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

В ноябре главе РПЦ Владимиру Гундяеву СБУ сообщила о подозрении в содействии вооруженной агрессии Российской Федерации и отрицании военных преступлений оккупантов.