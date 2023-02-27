UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна

Фото: Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура Криму оголосила про підозру ще трьом капітанам російських суден. Вони причетні до перевезення награбованого українського зерна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прокуратури АР Крим та міста Севастополь.

Підозрювані були капітанами суден:

  • "Сормовский-48";
  • "Вера";
  • "Федор".

"У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна пограбованим українським зерном", - пише пресслужба.

Капітани суден періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему й вносили фіктивні відомості щодо курсу, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї. Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна планувала ініціювати з Туреччиною та ООН питання щодо продовження зернової угоди щонайменше на один рік, включивши до неї порти Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымРосійська Федерація