Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна

Підозрювані були капітанами суден:

"Сормовский-48";

"Вера";

"Федор".

"У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна пограбованим українським зерном", - пише пресслужба.

Капітани суден періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему й вносили фіктивні відомості щодо курсу, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї. Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - додає пресслужба.