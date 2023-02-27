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Украина объявила о подозрении капитанам российских судов за перевозку похищенного зерна

Фото: Украина объявила о подозрении капитанам российских судов за перевозку похищенного зерна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура Крыма объявила о подозрении еще трем капитанам российских судов. Они причастны к перевозке награбленного украинского зерна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Подозреваемые были капитанами судов:

  • "Сормовский-48";
  • "Вера";
  • "Федор".

"В 2022 году они осуществили неоднократный заход в закрытый морской торговый порт "Севастополь", где загрузили свои суда ограбленным украинским зерном", - пишет пресс-служба.

Капитаны судов периодически выключали автоматическую идентификационную систему и вносили фиктивные сведения о курсе, которые направлялись якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова.

"Действия подозреваемых квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее. Капитанам грозит до пяти лет лишения свободы", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина планировала инициировать с Турцией и ООН вопрос о продлении зернового соглашения как минимум на один год, включив в него порты Николаева.

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