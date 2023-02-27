Украина объявила о подозрении капитанам российских судов за перевозку похищенного зерна

Подозреваемые были капитанами судов:

"Сормовский-48";

"Вера";

"Федор".

"В 2022 году они осуществили неоднократный заход в закрытый морской торговый порт "Севастополь", где загрузили свои суда ограбленным украинским зерном", - пишет пресс-служба.

Капитаны судов периодически выключали автоматическую идентификационную систему и вносили фиктивные сведения о курсе, которые направлялись якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова.

"Действия подозреваемых квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее. Капитанам грозит до пяти лет лишения свободы", - добавляет пресс-служба.