Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна
Прокуратура Криму оголосила про підозру ще трьом капітанам російських суден. Вони причетні до перевезення награбованого українського зерна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прокуратури АР Крим та міста Севастополь.
Підозрювані були капітанами суден:
- "Сормовский-48";
- "Вера";
- "Федор".
"У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна пограбованим українським зерном", - пише пресслужба.
Капітани суден періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему й вносили фіктивні відомості щодо курсу, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова.
"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї. Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна планувала ініціювати з Туреччиною та ООН питання щодо продовження зернової угоди щонайменше на один рік, включивши до неї порти Миколаєва.
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