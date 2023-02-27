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Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна

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Понеділок 27 лютого 2023 11:55
Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна Фото: Україна оголосила про підозру капітанам російських суден за перевезення викраденого зерна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура Криму оголосила про підозру ще трьом капітанам російських суден. Вони причетні до перевезення награбованого українського зерна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прокуратури АР Крим та міста Севастополь.

Підозрювані були капітанами суден:

  • "Сормовский-48";
  • "Вера";
  • "Федор".

"У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна пограбованим українським зерном", - пише пресслужба.

Капітани суден періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему й вносили фіктивні відомості щодо курсу, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї. Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна планувала ініціювати з Туреччиною та ООН питання щодо продовження зернової угоди щонайменше на один рік, включивши до неї порти Миколаєва.

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