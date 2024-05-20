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Україна офіційно оголосила про участь в Олімпіаді в Парижі

Архівне фото: очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний (facebook com minmolodsport)
Автор: Дмитро Браславський

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у столиці Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Міністерства молоді та спорту України Матвія Бідного.

Зазначається, що очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт провели неформальну зустріч із представниками українських та іноземних медіа, на якій оголосили, що Україна їде на Олімпіаду. Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win".

"Цього разу для України Олімпіада - це насамперед великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що в Парижі виступають під українським прапором, є великим проявом сили волі", - заявив Бідний.

Очільник міністерства нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. 

Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. Попри це, українські спортсмени продовжують тренуватися та боротися за ліцензії на Олімпійські ігри.

Присутність росіян на Олімпіаді в Парижі

Попри військове вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет допустив до участі в спортивному заході громадян Білорусі та Росії, але в нейтральному статусі. Їм заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

А нещодавно Національний олімпійський комітет України повідомив, що для українських спортсменів розроблено рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими суперниками під час Олімпійських ігор.

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