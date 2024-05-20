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Украина официально объявила об участии в Олимпиаде в Париже

Архивное фото: глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный (facebook com minmolodsport)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в столице Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

Отмечается, что глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт провели неформальную встречу с представителями украинских и иностранных медиа, на которой объявили, что Украина едет на Олимпиаду. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win".

"На этот раз для Украины Олимпиада - это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", - заявил Бедный.

Глава министерства напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. 

Российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 баз олимпийской подготовки. Несмотря на это, украинские спортсмены продолжают тренироваться и бороться за лицензии на Олимпийские игры.

Присутствие россиян на Олимпиаде в Париже

Несмотря на военное вторжение РФ в Украину Международный олимпийский комитет допустил к участию в спортивном мероприятии граждан Беларуси и России, но в нейтральном статусе. Им запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

А недавно Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что для украинских спортсменов разработаны рекомендации по контакту с российскими и белорусскими соперниками во время Олимпийских игр.

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