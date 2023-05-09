UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна очікує політичного запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, які теми планується обговорити на липневому саміті НАТО.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав очікування нашої країни від саміту НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТООльга Стефанішина