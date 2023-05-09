Украина ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите, - Стефанишина

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать нашу страну в НАТО.

"То есть политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ожидать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите", - добавила Стефанишина.