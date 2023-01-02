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Україна очікує на перший транш від ЄС вже у січні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна очікує вже у цьому місяці отримати перший транш від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що сьогодні президент України провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Зеленський подякував за неослабну підтримку з боку ЄС.

"Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - написав він.

Він також повідомив, що лідери скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС.

"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - додав він.

Нагадаємо, ЄС узгодив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну у 2023 році. Кошти мають передаватися вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.

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