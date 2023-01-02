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Украина ожидает первого транша от ЕС уже в январе, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина ожидает уже в этом месяце получить первый транш от Европейского Союза с макрофинансовой помощи в 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент Украины провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС.

"Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов", - написал он.

Он также сообщил, что лидеры скоординировали шаги по саммиту Украина - ЕС.

"Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", - добавил он.

Напомним, ЕС согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году. Средства должны передаваться по частям и кредитам по льготным условиям выплаты.

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Владимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия