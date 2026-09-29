Україна очікує новий транш від Євросоюзу найближчими днями, - Зеленський
Україна вже найближчими днями очікує новий транш бюджетної підтримки від Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави подякував Єврокомісії та Євросоюзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки.
"Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя - саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр", - зазначив президент.
Зеленський додав, що провів розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.
"Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей", - повідомив глава держави.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецькой заявив про отримання Україною траншу у розмірі 3,3 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. Гроші підуть на першочергові оборонні потреби.
Крім того, Зеленський розповів, що дефіцит бюджету Міноборони у 27 млрд доларів частково стосується грошового забезпечення військових, але в основному - коштів на ракети і безпілотники.