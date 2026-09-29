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Украина ожидает новый транш от Евросоюза в ближайшие дни, - Зеленский

21:54 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина ожидает новый транш от Евросоюза в ближайшие дни, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина уже в ближайшие дни ожидает новый транш бюджетной поддержки от Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил Еврокомиссию и Евросоюз за подготовку решения по очередному траншу финансовой поддержки.

"На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем еще хорошую финансовую новость от Брюсселя - именно бюджетную поддержку, еще один транш. Я благодарю. Это пока из предварительно договоренных цифр", - отметил президент.

Зеленский добавил, что провел разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

"Банк много работает вместе с нами, с Украиной, поддерживает нашу энергетику, защиту критической инфраструктуры. Мы обсудили вызовы перед зимой, потребности и что усилить можно в наших отношениях, чтобы было больше защиты людей", - сообщил глава государства.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о получении Украиной транша в размере 3,3 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Деньги пойдут на первоочередные оборонные нужды.

Кроме того, Зеленский рассказал, что дефицит бюджета Минобороны в 27 млрд долларов частично касается денежного довольствия военных, но в основном - средств на ракеты и беспилотники.

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