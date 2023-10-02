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Україна очікує на розблокування траншу ЄС на 500 млн євро, - Зеленський

Понеділок 02 жовтня 2023 17:09
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Україна очікує на розблокування траншу ЄС на 500 млн євро, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна очікує на розблокування восьмому траншу Євросоюзу на військову допомогу у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Він подякував ЄС за ініціативу зі створення окремого оборонного сегмента в розмірі 20 млрд євро у межах Європейського фонду миру для сталої підтримки наших оборонних потреб. При цьому президент підкреслив важливість швидкої практичної реалізації ініціативи.

"Очікуємо й на розблокування та виділення 8-го траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру", - сказав він.

Зеленський також заявив, що реалізація європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів потребує прискорення. Це стосується, зокрема, спільних закупівель і збільшення виробничих потужностей європейського ОПК.

"Усі маємо розуміти: це має не лише безпекове значення, бо Росію переконує не лише сила, а й економічне значення. Що сильніший промисловий потенціал Європи, то краще все це для європейців", - сказав він.

Блокування траншу ЄС

Нагадаємо, що Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт з травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що країна готова змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Зазначимо, що банк включили в цей список, адже він продовжив свою діяльність у Росії, попри повномасштабне вторгнення РФ, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".

Нещодавно НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank, але Угорщина заявила, що це нібито "недостатній крок".

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