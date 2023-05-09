Україна очікує на оперативне зняття всіх обмежень щодо експорту агропродукції від ЄС, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський повідомив, що обговорив з фон дер Ляєн ситуацію щодо експорту української агропродукції. За результатами переговорів політики дійшли спільної згоди щодо важливості внеску України в глобальну продовольчу безпеку світу. Президент також відзначив спільні успіхи в продовольчій сфері, зокрема програми "Зерно з України" та "Шляхи солідарності".

"Солідарність не може бути менша, ніж об’єктивна потреба в ній, але, на жаль, ми зіштовхнулися з проблемами в тому, у чому й надалі мали б бути спільні прояви солідарності. Це пропорційно тим загрозам, які є сьогодні. Жорсткі та навіть жорсткі, як для часу війни, протекціоністські заходи від наших сусідів не можуть не розчаровувати, м'яко кажучи", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що будь-які обмеження українського експорту наразі абсолютно неприпустимі, адже це посилює не Європу, а можливості країни-агресора.

"Ми пропонуємо започаткувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна очікує від ЄС оперативного зняття всіх обмежень щодо експорту агропродукції, якщо на це буде політична воля. Він зазначив, що сьогоднішні переговори з президенткою Єврокомісії свідчать про те, що така воля є.

Нагадаємо, Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до п'яти країн ЄС.

До того ж, Єврокомісія виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

При цьому п'ять країн ЄС вимагатимуть продовження заборони на імпорт зерна з України.

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