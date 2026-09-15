Україна очікує на більшу допомогу для ЗСУ від партнерів, ніж цього року, - Корецький

Допомога партнерів для ЗСУ

Корецький зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на 2027 рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень.

"Це майже 44% ВВП", - уточнив він.

За його словами, додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу:

ракети,

зброю,

техніку,

снаряди,

засоби ураження та інше.

Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень.

"І це навіть більше, ніж цього року", - каже прем'єр.

Проте він наголосив, що потреби Сил оборони на 2027 рік значно вищі.

"Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", - повідомив Корецький.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство фінансів оприлюднило проєкт держбюджету на 2027 рік з рекордними видатками на оборону та підвищенням зарплат вчителям і лікарям.

Так, доходи бюджету у 2027 році заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень.

Крім того, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік. Пріоритетом є фінансування сектору безпеки та оборони.