Украина ожидает большей помощи для ВСУ от партнеров, чем в этом году, - Корецкий

Помощь партнеров для ВСУ

Корецкий отметил, что только на оборону в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен.

"Это почти 44% ВВП", - уточнил он.

По его словам, дополнительно партнеры оказывают Украине материально-техническую помощь:

ракеты,

оружие,

технику,

снаряды,

средства поражения и прочее.

Однако правительство рассчитывает, что эта помощь составит не менее 1 триллиона гривен.

"И это даже больше, чем в этом году", - говорит премьер.

Однако он подчеркнул, что потребности Сил обороны на 2027 год значительно выше.

"Стоимость войны становится дороже. Работаем над финализацией точных расчетов", - сообщил Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство финансов обнародовало проект госбюджета на 2027 год с рекордными расходами по обороне и повышением зарплат учителям и врачам.

Так, доходы бюджета в 2027 году запланированы на уровне 5 триллионов 648 миллиардов гривен.

Кроме того, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год. Приоритетом является финансирование сектора безопасности и обороны.