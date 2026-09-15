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Украина ожидает большей помощи для ВСУ от партнеров, чем в этом году, - Корецкий

23:09 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)

Силы обороны Украины нуждаются в значительной финансовой поддержке в следующем году. Часть необходимых средств предоставят страны-партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Помощь партнеров для ВСУ

Корецкий отметил, что только на оборону в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен.

"Это почти 44% ВВП", - уточнил он.

По его словам, дополнительно партнеры оказывают Украине материально-техническую помощь:

  • ракеты,
  • оружие,
  • технику,
  • снаряды,
  • средства поражения и прочее.

Однако правительство рассчитывает, что эта помощь составит не менее 1 триллиона гривен.

"И это даже больше, чем в этом году", - говорит премьер.

Однако он подчеркнул, что потребности Сил обороны на 2027 год значительно выше.

"Стоимость войны становится дороже. Работаем над финализацией точных расчетов", - сообщил Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство финансов обнародовало проект госбюджета на 2027 год с рекордными расходами по обороне и повышением зарплат учителям и врачам.

Так, доходы бюджета в 2027 году запланированы на уровне 5 триллионов 648 миллиардов гривен.

Кроме того, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год. Приоритетом является финансирование сектора безопасности и обороны.

Также сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко ранее предупреждал, что социальные выплаты могут быть задержаны . Это произойдет, если Рада не примет законы, необходимые для получения финансирования Европейского Союза и Международного валютного фонда.

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